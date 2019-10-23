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توك شو

الباز: محمد على أقبح وجه طل على المصريين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:57 ص
محمد الباز
محمد الباز
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توك شو
قال الإعلامي محمد الباز، إن محمد على، أقبح وجه طل على المصريين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن موقع ميدل إست البريطاني، أجرى حوار مع الأجير الهارب محمد علي، والذي أجرى الحوار معه محمد عايش، وهذا أحد نجوم قناة "مكملين الإرهابية".

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الصحفي محمد عايش معروف علاقته القوية بإعلام الإخوان، مشيرًا إلى أن الجزيرة وإعلام الإخوان تداولوا هذا الحوار، على أن النجم أصبح شخصية عالمية.

وأشار مقدم "90 دقيقة" إلى أن إجراء حوار مع محمد علي في ميدل إيست، كان هناك هدف لاختياره، حتى يدعي الإخوان أنه موقع بريطاني، وفي الحقيقة أن الموقع تابع لجماعة الإخوان، وتم تأسيسه بعد سقوطهم في مصر بـ8 شهور، عن طريق شركات تابعة لهم.

وكشف الباز، أن رئيس تحرير الموقع معروف ويكشف المخطط، لأنه يهاجم الجيش المصري طوال الوقت خلال مقالاته ويدافع عن الإخوان، موضحًا أنهم أرادوا ان يوصلوا للجميع إيحاء أن المواقع البريطانية مهتمة بمحمد علي.

وأكد على أنهم قاموا بحبك الموضوع، حيث استضاف الإعلامي الهارب أسامه جاويش، الصحفي محمد عايش، الذي أجرى الحوار، للحديث عن صعوبة الوصول للأجير محمد علي.

وشدد على أنه رغم أن الجماعة حاولت التخفي، في أن من أجرى الحوار صحيفة بريطانية، إلا أنهم سقطوا في أن الذي أجرى الحوار إخواني معروف، إلا ان الجماعة وإعلامها لا تجرأ على المواجهة.
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