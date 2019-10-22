بسبب الأمطار الغزيرة.. أحمد موسى يمازح مراسله: هتعرف تعدي الناحية التانية ولا عايز مركب

مازح الإعلامي أحمد موسى، مراسل برنامجه أحمد بيومي، على الهواء، قائلا "تعرف تعدي الناحية التانية ولا عايز مركب عشان تعدي"، وذلك بسبب وجود تجمعات كثيفة للمياه في ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر نتيجة هطول الأمطار بغزارة على القاهرة.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "في ناس لسه مروحتش بيوتها بسبب الزحام الشديد في الشوارع بسبب هطول الأمطار بغزارة".



