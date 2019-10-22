Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب الأمطار الغزيرة.. أحمد موسى يمازح مراسله: هتعرف تعدي الناحية التانية ولا عايز مركب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:33 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
مازح الإعلامي أحمد موسى، مراسل برنامجه أحمد بيومي، على الهواء، قائلا "تعرف تعدي الناحية التانية ولا عايز مركب عشان تعدي"، وذلك بسبب وجود تجمعات كثيفة للمياه في ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر نتيجة هطول الأمطار بغزارة على القاهرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "في ناس لسه مروحتش بيوتها بسبب الزحام الشديد في الشوارع بسبب هطول الأمطار بغزارة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "ناس كتير اتبهدلت النهارده تواجدوا في الشارع لساعات طويلة بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: شوية مطرة نزلوا والبلد تضرب تقلب.. فيديو

أحمد موسى: نفق العروبة تحول إلى نهر بسبب الأمطار.. فيديو

أحمد موسى يعرض بثا مباشرا من أعلى كوبري أكتوبر لرصد حالة المرور بعد الأمطار الغزيرة

ترشيحاتنا

أسباب تمنعك من شرب الشاي باللبن أو خلطه مع هذه المنتجات

الشتاء جه .. طريقة عمل شوربة العدس التقليدية

حل أزمة الهارب كوليبالي بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

انتشار المعدات.. القاهرة ترفع حالة الطوارئ لمجابهة الأمطار

شاهد.. الثلوج تتساقط على شوارع القاهرة

Advertisements

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

مفيش فايدة.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباريات الدوري.. شاهد

برلماني: انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020.. تفاصيل

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور