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أخبار العالم

سياسي سعودي يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل جمال خاشقجي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:34 م
خالد مجرشي
خالد مجرشي عدسة: أشرف العمدة
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حوار: مــيــــــــــس رضــــــــــــا
كشف خالد المجرشي الكاتب والمحلل السياسي الأمين العام المساعد لاتحاد المنتجين العرب عضو جمعية اعلاميون السعودية، عن تفاصيل جديدة فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى.

وأوضح«مجرشــــي»، فى حـــوار خــاص لـــ"صدى البلد"، ينشر لاحقًا، أن محاكمة الجناة سيحضر جلساتها مندوب دائم عن الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن ،وممثل عن أسرة خاشقجى وشخصيات من منظمات حقوقية سعودية وأجنبية، ما يعكس الشفافية والنزاهة للإجراءات القانونية فى القضية .

وأكد المحلل السياسي السعودى، أن البيان الأول الذى صدر عن النائب العام السعودى بعد الواقعة وضع النقاط على الحروف بعدما جاء البيان مفصلا ومشتملا على الحقائق.

ولفت « مجرشى»، إلى أن تصريحات ولى العهد محمد بن سلمان مع القناة الأمريكية مؤخرًا، جاء تأكيدا على أن المملكة تتحري الشفافية والنزاهة فى سير القضية للجريمة البشعة والمرفوضة وأن الجناه سيقتص منهم القضاء العادل .
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