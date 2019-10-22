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رياضة

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22-10-2019.. موعد مباراة القمة.. حل أزمة الهارب كوليبالى

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:44 م
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

- مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة تحديد موعد نهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك
أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الموعد المشار إليه في البيان الصادر مساء اليوم بخصوص مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك هو "موعد مؤقت".

- سندرس القرار.. ارتياح مؤقت في الأهلي بعد تأجيل مباريات الدوري
أبدى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ارتياحه بعد قرار اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام الجونة والتي كان مقررًا لها مصير مباريات الجولة الخامسة من الدوري وأيضًا لقاء القمة.

- ننشر تفاصيل زيارة وفد العين الإماراتي لـ الأهلي ..صور
استقبل النادي الأهلي بمقره بالجزيرة ظهر اليوم، الثلاثاء، وفدا من نادي العين الإماراتي ضم "حمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب.

- اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119
تسارعت الأحداث الأخيرة منذ تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز بتعليمات من الجهات الأمنية.

- الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، تأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت "23" سنة والمقامة على الأراضي المصرية .

- حل أزمة الهارب كوليبالي بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى
أشارت تقارير تونسية إلى وصول النادى الأهلى ونظيره النجم الساحلى التونسى إلى اتفاق رسمي لحل مشكلة اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي و قيده فى الفريق التونسى.
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