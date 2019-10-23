حبس 4 عاطلين تسببوا بأعطال تليفونات وسط القاهرة بعد سرقة كابلات

قررت نيابة بولاق أبو العلا حبس 4 عاطلين حاولو سرقة كابلات كهربائية خاصة بإحدى غرف كابلات التليفونات بشوارع وسط البلد.





كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا تمكنو خلال تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الجلاء ـ دائرة القسم من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 جاكوش وعتلة حديدية ومفتاح ربط إنجليزي وخوذة رأس حال شروعهم فى سرقة كابلات كهربائية خاصة بإحدى غرف كابلات التليفونات بالشارع محل الضبط.





ونتج عن ذلك حدوث تلفيات عبارة عن 2 قطع بالكابل المغذى لمنطقة وسط المدينة وظهور 30 عطلا على شاشة الأعطال وفقا لما ورد بالتقرير المبدئي لمهندس قسم الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات.



