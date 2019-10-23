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حوادث

حبس 4 عاطلين تسببوا بأعطال تليفونات وسط القاهرة بعد سرقة كابلات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
قررت نيابة بولاق أبو العلا حبس 4 عاطلين حاولو سرقة كابلات كهربائية خاصة بإحدى غرف كابلات التليفونات بشوارع وسط البلد.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا تمكنو خلال تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الجلاء ـ دائرة القسم من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 جاكوش وعتلة حديدية ومفتاح ربط إنجليزي وخوذة رأس حال شروعهم فى سرقة كابلات كهربائية خاصة بإحدى غرف كابلات التليفونات بالشارع محل الضبط.

ونتج عن ذلك حدوث تلفيات عبارة عن 2 قطع بالكابل المغذى لمنطقة وسط المدينة وظهور 30 عطلا على شاشة الأعطال وفقا لما ورد بالتقرير المبدئي لمهندس قسم الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات.

واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات حيازتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، تحرر عن ذلك محضر جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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