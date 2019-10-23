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تعليم

آخر موعد للتقديم لمنح شيفننج للحصول على الماجستير بالمملكة المتحدة.. 5 نوفمبر المقبل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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ياسمين سامي
أعلنت وزارة التعليم العالي ان السفاره البريطانيه بالقاهره افادت بانه تم فتح باب التقدم لبرنامج منح Chevening Scholarships Programme لعام 2020/2021 للحصول على الماجستير من المملكه المتحده

وتوفر هذه المنح فرصه للدراسه للحصول على درجه الماجستير لمده عام فى إحدى جامعات المملكه المتحده الرائده للقيادات المتمكنه او الناشئة فى جميع المجالات.

وتبلغ عدد المنح المقدمه للدارسين من مصر حوالى 45 منحه وينبغى التقدم الكترونيا لمنح شيفنينج على الموقع الالكترونى الموضح بعد : www.chevening.org/apply

وافادت بأن مكتب دول الكومنولث والدول الاجنبيه يقدم تمويلًا لمنح شيفننج علي ان يكون اّخر موعد للتقدم هو 5 نوفمبر 2019 الساعه 12:00 بتوقيت جرينتش

ونوهت الادارة المركزية للبعثات انها لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح التي تعلن عنها
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