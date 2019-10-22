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مرأة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:40 م
الجيب البليسية
الجيب البليسية
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آية التيجي
تحتاج الفتيات إلى التجديد في الملابس التي ترتديها وقت الذهاب إلى الجامعة، وتختلف عن الأزياء التقليدية، ومن بينها الجيب البليسية، حيث يمكن ارتداؤئها بعدة طرق، وتتميز الجيب البليسية بأنها ناعمة، وتعطي إطلالة أنثوية وفاتنة.

وتعتبر الجيب البليسيه من القطع المميزة في دولابك، بالإضافة إلى أنها مناسبة لارتدائها في فصل الخريف، ويمكن أن ترتديها في الجامعة مع تيشيرت وجاكت جينز أو كارديجان طويل أو قصير.

ويمكن اختيار الجيب البليسية أيضا في أوقات العمل، فهي أنيقة، وعملية للغاية، حيث يمكن ارتدائها مع شيميز أو بلوزة أو توب وبليزر peplum، ويمكن أن تعطي إطلالة ناعمة وبسيطة خلال أوقات العمل.

وأما لمحبي حضور المناسبات بملابس بسيطة وغير متكلفة، أن ترتدي الجيب البليسية في المناسبات، حيث يمكن ارتداء بلوزة أو قميص لامع قشر السمكة، أو بلوزة شيفون أو دانتيل بلون زاهي.

ويمكنك أن تجدي الجيب البليسية بألوان مختلفة، حيث أنها تتوفر في الغالب بالألوان الأساسية، حيث يمكنك اقتناء الألوان الأساسية من جيب البليسية في دولابك، مثل اللون الأبيض، والأسود، والكشميري، وجمعيها ألوان يمكن أن ترتديها على العديد من الألوان المختلفة، حيث أنها تتلائم وتتناسق مع جميع الالون.

وإليكم صور لأبرز ألوان وتصميمات الجيب البليسية، اختاري منها ما يناسبك..
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
الجيب البليسية الجيب البليسية
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