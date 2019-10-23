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حوادث

لسرقتهما.. تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بـ الزيتون

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها لسرقتها، 45 يوما على ذمة التحقيق. 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب واقعة العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، عامل جار المجنى عليهما، حيث ارتكب جريمته بطعنهم بالسكين بدافع السرقة وفر هاربا. 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، على الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثورعلى جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .
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