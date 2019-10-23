لسرقتهما.. تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بـ الزيتون

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها لسرقتها، 45 يوما على ذمة التحقيق.





وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب واقعة العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، عامل جار المجنى عليهما، حيث ارتكب جريمته بطعنهم بالسكين بدافع السرقة وفر هاربا.



