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توك شو

مصر كلمة السر.. كيف استطاعت روسيا إعادة علاقتها مع أفريقيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لروسيا
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عبد الخالق صلاح
أكد أشرف كمال رئيس المركز المصرى الروسى للدراسات، أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا تحمل شقيين؛ الاول العلاقات المصرية الروسية، والثاني العلاقات الروسية الافريقية؛ منوها أن هناك علاقة قوية بين الرئيس السيسي وبوتين ويوجد بينهما ثقة لولا هذه الثقة ما كانت القمة لتعقد.

وأضاف رئيس المركز المصرى الروسى للدراسات، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز، أن روسيا لديها علاقات قوية مع افريقيا، ولكنها لم في الفترة الاخيرة الا بعودة مصر وتحسين العلاقات المصرية الافريقية.

وأوضح رئيس المركز المصرى الروسى للدراسات، أن روسيا لديها علاقات قوية مع أفريقيا ولكنها كانت تواجه عقبات كثيرة فى كل مرة تحاول أن تطور هذه العلاقات، فعندما عادت مصر إلى أفريقيا عادت روسيا إلى أفريقيا .
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