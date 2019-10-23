تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا

جددت محكمة الجنح، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.





وقالت التحريات الأمنية إن المتهم قام بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذا من محل سكنه وعملهم مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.



