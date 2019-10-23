Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:44 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو خليفة
جددت محكمة الجنح، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى. 

وقالت التحريات الأمنية إن المتهم قام بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذا من محل سكنه وعملهم مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية قدرها (2700 دولار أمريكى، 1030 ريال سعودى، 1000 درهم إماراتى، 2000 دينار جزائرى، 12300 جنيه مصرى).
Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي

مليون و173 ألف عملات مختلفة.. سقوط رئيس شركة صرافة يتاجر فى النقد الأجنبي.. فيديو

بحوزته 50 يورو و177 ألف جنيه.. ضبط شخص يتاجر في العملة بالدقهلية

ترشيحاتنا

هل تقبل توبة من زنا وندم بعد ذلك؟ الإفتاء ترد

علي جمعة: هذا الأمر يضيع ثواب صلاتك .. فيديو

اخبار التوك شو: الأرصاد تحذر المصريين.. السيول والأمطار اليوم أسوأ من الأمس.. محافظة القاهرة: 30 شفاطاً تسحب المياه من نفق العروبة

حدث ليلاً.. شقيقة زينة تصفع أحمد عز على وجهه.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية.. وهذه السيارة الأكثر مبيعاً في مصر

ليت الشباب يعود يومًا.. بيومي فؤاد ينشر صورة نادرة له مع أصدقائه

ياسين أحمد السقا يدعم والده قبل عرض فيلم العنكبوت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة