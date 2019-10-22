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تعليم

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:56 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أن القرار الخاص بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) هو قرار يخص الطلاب فقط.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : بناءًا على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة " للطلاب " غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه لم يصدر أي قرار بشأن منح اجازة للمعلمين غدا ، مشيراً إلى أنه لا يمكن منح اجازات رسمية لموظفي الدولة إلا بقرار من رئاسة الوزراء.

جدير بالذكر أنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
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