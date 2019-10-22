عبد المنعم سعيد: جميع الحدود المباشرة لمصر آمنة تماما.. وجهود لحل مشاكل دول الجوار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر والكاتب السياسي، إن أهداف مصر من العالم الخارجي تنقسم إلى عدة أشياء كثيرة، موضحا أن لدينا أهداف لها علاقة بالحدود المباشرة لجمهورية مصر العربية وهذا الهدف نحن قادرون تماما للدفاع عنه.



وأضاف عبدالمنعم سعيد خلال لقائه التليفزيوني فى برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن جميع الحدود المباشرة لمصر هي آمنة تماما وبالتالي الأمن القومي المصري متحقق بالفعل.



وأشار عبدالمنعم سعيد إلى أن هناك أشياء لها علاقة بما يمسي الجوار القريب، وأنه يجب علينا تأمين الدولة دبلوماسيا وسياسيا، ليكون لدينا القدرة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أنه لن نستطيع تحقيق جميع أهدافنا فى التطور إلا باستقرار المنطقة.



وأضاف عبدالمنعم سعيد، أن هناك جهدا دبلوماسيا وسياسيا لحل الأزمة الليبية من قبل الدولة المصرية، موضحا أن مصر تستخدم القوة فى حالات التهديدات التى تكون ضد الدولة المصرية مثل أنفاق غزة والإرهاب الموجه ضد مصر.