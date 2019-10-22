Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد المنعم سعيد: جميع الحدود المباشرة لمصر آمنة تماما.. وجهود لحل مشاكل دول الجوار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:05 م
الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر والكاتب السياسي
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر والكاتب السياسي، إن أهداف مصر من العالم الخارجي تنقسم إلى عدة أشياء كثيرة، موضحا أن لدينا أهداف لها علاقة بالحدود المباشرة لجمهورية مصر العربية وهذا الهدف نحن قادرون تماما للدفاع عنه.

وأضاف عبدالمنعم سعيد خلال لقائه التليفزيوني فى برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن جميع الحدود المباشرة لمصر هي آمنة تماما وبالتالي الأمن القومي المصري متحقق بالفعل.

وأشار عبدالمنعم سعيد إلى أن هناك أشياء لها علاقة بما يمسي الجوار القريب، وأنه يجب علينا تأمين الدولة دبلوماسيا وسياسيا، ليكون لدينا القدرة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أنه لن نستطيع تحقيق جميع أهدافنا فى التطور إلا باستقرار المنطقة.

وأضاف عبدالمنعم سعيد، أن هناك جهدا دبلوماسيا وسياسيا لحل الأزمة الليبية من قبل الدولة المصرية، موضحا أن مصر تستخدم القوة فى حالات التهديدات التى تكون ضد الدولة المصرية مثل أنفاق غزة والإرهاب الموجه ضد مصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد أحداث لبنان.. MBC مصر تكشف مصير حلقات The voice

التنمية المحلية: مشكلات نفق العروبة سيتم حلها خلال ساعات ..فيديو

خلوا بالكم.. الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة أشد مما شهدناه اليوم ..فيديو

سفارة مصر بالكويت: سلمنا الخارجية الكويتية ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن بالقنصلية

الصدقة الجارية والعادية .. الأزهر يفرق بينهما

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

Advertisements

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

مفيش فايدة.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباريات الدوري.. شاهد

برلماني: انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020.. تفاصيل

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور