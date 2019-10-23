الأمطار تفاجئ الحكومة وتأتي فى موعدها.. وانتقادات شديدة اللهجة من البرلمان.. حسونة تهدد بسحب ثقتها.. برلمانية: الحكومة تقول ما لا تفعل.. وتتساءل عن خطة الاستعداد

برلمانية تهدد الحكومة بسحب الثقة بسبب فشلها في التعامل مع مياه الأمطار

منى جاب الله: الحكومة لا تفعل ما تقوله.. أين الإجراءات الاحترازية

بدوى النويشى: كمية الأمطار التى سقطت اليوم غير مقلقة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا بين الوزارة والمحافظين للاستعداد لاستقبال الأمطار، والتغيرات الجوية التي ستتعرض لها البلاد، مضيفا أنه منذ أسبوعين تم المرور على معظم المحافظات، لمعرفة الاستعدادات لاستقبال السيول والأمطار.وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 12 محافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الأمطار، وكشف عن أن ما تم فى محافظة القاهرة تم السيطرة عليه، وتم شفط المياه، والأوضاع الآن مستقرة، وتمت معالجة المشكلات التى تعرضت لها شوارع القاهرة، وخلال ساعات سيتم التأكد من حل المشكلات فى نفق العروبة، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة رفع المياه فى القاهرة.فى البداية، انتقدت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أداء الحكومة بشأن تعاملها مع أزمة سقوط الأمطار وغرق شوارع القاهرة، قائلةً: "اللي بتقوله الحكومة غير اللي بيتنفذ".وأضافت منى جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطة الحكومة المعلنة للتعامل مع سقوط الأمطار لتفادي تجمعها وغرق الشوارع هو التنسيق بين المحافظين مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة لمعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار والتنسيق بين غرف العمليات فى كل من وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، لتفادي تجمع المياه بعد سقوط الأمطار عن طريق شفطها بالسيارات.وتابعت: "كان من المفترض أن تكون سيارات شفط مياه الأمطار منتظرة فى الأماكن التى تتجمع بها المياه لتفادى غرق الشوارع وتعطيل حركة السير".وأكدت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة وجود مصافٍ لمياه الأمطار متصلة بشبكات الصرف الصحى للمحافظات كحل دائم للمشكلة.من جانبه، قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كمية الأمطار التى سقطت غير مقلقة، مضيفا: "بالنسبة للأماكن المنخفضة كالأنفاق وغيرها فطبيعى أن تنحدر المياه تجاهها وترتفع حتى تصل أسقف السيارات".وتابع بدوى النويشى، في تصريحات لـ"صدى البلد": "بالنسبة للأماكن المنخفضة، فتم الاتفاق على أن تقوم غرف العمليات التابعة لوزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري بمحافظات بتجهيز سيارات لسحب المياه كحل سريع، كما حدث فى القاهرة الجديدة العام الماضى".واستطرد وكيل لجنة الإدارة المحلية: "بالنسبة للحل الجذرى لمشكلة تجمع مياه الأمطار فى المناطق المنخفضة، تم الاتفاق على عمل مصافٍ بها تتصل مع شبكات الصرف الصحى بالمحافظات"، مشيرا إلى أن الحكومة خلال إنشائها للمدن الجديدة راعت مشكلة سقوط الأمطار وأمدت المدن بمصافٍ متصلة بشبكات الصرف.فى سياق متصل، هددت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بتقديم استجواب تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة جراء فشلها فى إدارة أزمة الأمطار التي تعرضت لها مصر.وقالت النائبة أنيسة حسونة، فى تصريحات: "كل عام وتقريبا فى ذات التوقيت نتقدم نحن كنواب بأدواتنا البرلمانية ضد الحكومة، ثم نجد وعودا بعدم تكرار ذلك، إلا أن الأمر يتكرر كل عام"، وتساءلت: "إلى متى سيظل المواطن يعاني من الفشل الحكومى، ويدفع ثمن القرارات الخاطئة والفساد الإدارى والمالي؟".وأضافت: "لقد امتلأت مواقع التواصل بمئات الصور والفيديوهات التى تنال من سمعة مصر السياحية وأيضا الدولية، لا سيما ما رأيناه من منظر صالة المطار وصالات المطار وغرق الأنفاق وغرق الشوارع، وكل ذلك نتاج فشل الحكومة فى إدارة ملف الصرف الصحي ومخرات السيول"، وتابعت: "ماذا عن الشلل المرورى وعدم قدرة سيارات الإسعاف على نقل المرضى إلى المستشفيات؟".وأردفت عضو البرلمان: "المواطن لن يسامحنا كنواب إذا لم نحاسب الحكومة ونحاسب المقصرين، ولن يذكرنا بخير إذا لم نستطع أن نتغلب على الأقل على أكثر المشكلات جسامة وأهمها للمواطنين".