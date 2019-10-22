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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم 22 - 10 - 2019.. بشرى سارة للزملكاوية.. وميتشو يرفض رحيل نجمي الفريق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:53 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

بشرى سارة للزملكاوية.. الإعلان عن تردد قناة الزمالك الجديدة

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن موعد الاعلان عن تردد قناة الزمالك الجديدة، المقرر بثها خلال الأسبوع الثاني من شهر 11 القادم.


الزمالك يعطي راحة لـ إمام عاشور من تدريبات الفريق


حصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي.

محاضرة فنية من ميتشو للاعبي الزمالك .. تفاصيل
ألقي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق.


رغم عدم اقتناع ميتشو بهما .. لماذا يرفض الزمالك رحيل نجمي الفريق


.رفض نادي الزمالك بشكل فكرة رحيل الثنائي كريم بامبو وإسلام جابر خلال الفترة المقبلة بسبب عدم قناعة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بقدراتهما.

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