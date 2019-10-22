Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أكاديمي يطالب بتعميم الحملات الإعلانية التوعوية في كافة المجالات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:56 م
أحمد أمين يشارك الأطفال
أحمد أمين يشارك الأطفال في أغنية ضمن حملة 100 مليون صحة
Advertisements
حمادة خطاب
أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الحملات الإعلانية التوعوية أمر فى غاية الأهمية، وعلينا الاهتمام بها وتعميمها فى كافة القطاعات التى ترتقى بسلوك المجتمع وليس فقط فى مجال الصحة، موضحًا أن هذه الحملات سيكون لها رسالة إيجابية كبيرة فى تنمية السلوكيات الصحيحة لدى المواطنين .

وأضاف المرسى فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الحملات الإعلانية على الدولة توليها والاهتمام بها ماديًا، لأنها ستساعد بشكل كبير فى نشر القيم بين فئات المجتمع وتوعية فئات المجتمع بجميع المخاطر السلوكية الخاطئة فى كافة المجالات، موضحًا أن نشر القيم والتوعية بالمخاطر كانت مهمة الأعمال الدرامية والفنية بشكل عام فى الوقت السابق، ولكن مع تحول شكل الدراما فى مصر للهدف الربحى فقط ، علينا تعويض هذة الرسائل من خلال تلك الحملات بتبنى من الدولة ومساهمة من القطاع الخاص إن أمكن .

وتابع المرسى ، أن دور الفنان ليس بالضرورة أن يكون مساهم فى تلك الحملات لأن اختيار الفنان الخاطئ فى توصيل الرسالة قد يأتى بنتائج عكسية لدى المواطن ، ولكن على كل فنان توصيل الرسائل والقيم من خلال فنه الذى يقدمه للمجتمع فهذا هو دوره الأساسى ومهمتة فى تنمية المجتمع .

وكانت حملة 100 مليون صحة ، ووزارة الصحة، استعانت بعدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، للترويج لحملات توعوية صحية منها السلوك الصحيح فى الإهتمام بصحة الطفل بمشاركة الفنان أحمد أمين ، كما شارك الفنان أكرم حسنى فى حملة أخرى لتنظيم الاسرة .
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22-10-2019.. موعد مباراة القمة.. حل أزمة الهارب كوليبالى

بعد دفاعه عن حمو بيكا .. تأجيل حفلة تامر عاشور

الأرصاد الجوية: توخوا الحذر البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار ..فيديو

بشرى سارة للزملكاوية.. الإعلان عن تردد قناة الزمالك الجديدة

المقاصة راحة 4 أيام.. وميدو يكشف سر التحول أمام وادي دجلة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة تحديد موعد نهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

مفيش فايدة.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباريات الدوري.. شاهد

برلماني: انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020.. تفاصيل

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور