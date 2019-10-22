أكاديمي يطالب بتعميم الحملات الإعلانية التوعوية في كافة المجالات

أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الحملات الإعلانية التوعوية أمر فى غاية الأهمية، وعلينا الاهتمام بها وتعميمها فى كافة القطاعات التى ترتقى بسلوك المجتمع وليس فقط فى مجال الصحة، موضحًا أن هذه الحملات سيكون لها رسالة إيجابية كبيرة فى تنمية السلوكيات الصحيحة لدى المواطنين .



وأضاف المرسى فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الحملات الإعلانية على الدولة توليها والاهتمام بها ماديًا، لأنها ستساعد بشكل كبير فى نشر القيم بين فئات المجتمع وتوعية فئات المجتمع بجميع المخاطر السلوكية الخاطئة فى كافة المجالات، موضحًا أن نشر القيم والتوعية بالمخاطر كانت مهمة الأعمال الدرامية والفنية بشكل عام فى الوقت السابق، ولكن مع تحول شكل الدراما فى مصر للهدف الربحى فقط ، علينا تعويض هذة الرسائل من خلال تلك الحملات بتبنى من الدولة ومساهمة من القطاع الخاص إن أمكن .



وتابع المرسى ، أن دور الفنان ليس بالضرورة أن يكون مساهم فى تلك الحملات لأن اختيار الفنان الخاطئ فى توصيل الرسالة قد يأتى بنتائج عكسية لدى المواطن ، ولكن على كل فنان توصيل الرسائل والقيم من خلال فنه الذى يقدمه للمجتمع فهذا هو دوره الأساسى ومهمتة فى تنمية المجتمع .



وكانت حملة 100 مليون صحة ، ووزارة الصحة، استعانت بعدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، للترويج لحملات توعوية صحية منها السلوك الصحيح فى الإهتمام بصحة الطفل بمشاركة الفنان أحمد أمين ، كما شارك الفنان أكرم حسنى فى حملة أخرى لتنظيم الاسرة .