بعد عودة الرحلات البريطانية لـ شرم الشيخ.. الطيران المدني تزف بشرى سارة

قال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، إن عودة الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ انجاز، يؤكد استرجاع ثقة الدول الأخرى في منظومة الأمن في المطارات المصرية .



وأضاف الحفني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تغييرا في منظومة الأمن داخل المطارات المصرية وهناك تغيير جذري في التكنولوجيا المستخدمة.



وتابع سامح الحفني:" نعمل على التطوير بشكل مستمر لمواجهة التهديدات التي تواجه العالم بأكمله"، مضيفا:" من الوارد عودة الطيران الروسي إلى مصر وفتحنا قنوات اتصال مع الجانب الروسي لعودة الطيران الروسي".

