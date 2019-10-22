Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد عودة الرحلات البريطانية لـ شرم الشيخ.. الطيران المدني تزف بشرى سارة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:10 م
الطيران المدني
الطيران المدني
Advertisements
هاني حسين
قال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، إن عودة الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ انجاز، يؤكد استرجاع ثقة الدول الأخرى في منظومة الأمن في المطارات المصرية .

وأضاف الحفني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تغييرا في منظومة الأمن داخل المطارات المصرية وهناك تغيير جذري في التكنولوجيا المستخدمة.

وتابع سامح الحفني:" نعمل على التطوير بشكل مستمر لمواجهة التهديدات التي تواجه العالم بأكمله"، مضيفا:" من الوارد عودة الطيران الروسي إلى مصر وفتحنا قنوات اتصال مع الجانب الروسي لعودة الطيران الروسي".
Advertisements

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

سياسي سعودي يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل جمال خاشقجي

بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

برلماني: انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020.. تفاصيل

فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور