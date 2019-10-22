جماهير بايرن ميونخ تتعرض لاعتداء دامٍ خلال مباراة أوليمبياكوس .. صور

تعرض عدد من مشجعي بايرن ميونخ للإصابة خلال اشتباكات مع مشجعين متعصبين اقتحموا الملعب خلال مباراة على مستوى الشباب في أثينا.



وتم إيقاف مباراة بايرن ميونخ واولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 84 عقب اقتحام مجموعة مؤلفة من نحو 80 شخصا ملثما، يستقلون دراجات نارية ويحملون هراوات وعصي، وهاجمت الجماهير في المدرجات.



وبحسب التقارير الواردة من اليونان، فإن هناك 4 إصابات حتى الآن في صفوف جمهور بايرن ميونخ، وذكر مسؤول في الشرطة أن حارس أمن أصيب أيضا مضيفا أنه لم تجر أي اعتقالات حتى الآن.







