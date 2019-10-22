أشرف خضر : أداء الإسماعيلي غير مقنع حتى الآن وهذا رأيي في ميودراج .. فيديو

أكد أشرف خضر المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي علي أنه غير راضي علي أداء الدراويش هذا الموسم، خلال المباريات التي لعبها حتي الآن سواء في بطولة الدوري المصري أو البطولة العربية.



وقال أشرف خضر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : "أداء الإسماعيلي حتي الآن غير مقنع بالنسبة لي، فالفريق لديه أفضل من هذا ليقدمه خاصة بعد الصفقات الكبيرة التي جاءت للدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".



وتابع أشرف خضر تصريحاته الخاصة : "لعبنا 4 مباريات حتي الآن ببطولة الدوري المصري، فزنا في مباراتين وخسرنا مثلهم، وهذا معدل غير مطمئن ولا يرضي طموحات الجماهير، فالفريق لديه إمكانيات تقدم لنا أكثر من هذا بكثير ".



وعند سؤاله عن رأيه في المدرب الصربي ميودراج يسيتش قال : "لست أنا صاحب القرار، من يقرر استمراره من عدمه مجلس الإدارة، فإذا كان المجلس يري أنه سيقدم أفضل من هذا في الأسابيع القادمة فيستمر أما إذا كان هناك شكوك حول المدرب فيجب من الأن التغيير مبكرا لصالح الفريق".



جدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام غدا الأربعاء علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من البطولة العربية.