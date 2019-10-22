أشرف خضر: الحكم ذبح المريخ البورسعيدي في مباراة الزرقا.. فيديو

أكد أشرف خضر المدير الفني لفريق المريخ البورسعيدي علي تعرض فريقه لظلم كبير أثناء مباراة الزرقا، التي لعبت أمس علي ملعب الأخير في دوري الدرجة الثانية.



وانتهي لقاء المريخ البورسعيدي والزرقا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية.



وقال خضر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : "تعرض لظلم كبير في مباراة الزرقا، حيث كنت متقدما في النتيجة 2-1 حتي الثواني الأخيرة في الوقت الضائع، لكن الحكم طارق مجدي أضر علي زيادة الوقت الضائع دون سبب وهو ما نتج عنه إحراز لاعبي الزرقا هدف التعادل".



وتابع : "راضي عن التعادل أمام الزرقا في ملعبه ووسط جماهيره، لكن أري أنني كنت أستحق الثلاث نقاط ".



واختتم المدير الفني للفريق البورسعيدي تصريحاته :" لدينا مباراة قوية في كأس مصر أمام الداخلية في بورسعيد، وسنعمل علي عبورها والتأهل للدور المقبل، حيث أننا منذ سنوات قليلة جدا نجحنا في التأهل لدور ال8 في كأس مصر وكنا مفاجأة البطولة ".