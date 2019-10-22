جامعة كفر الشيخ تشارك في مؤتمر لزراعة قوقعة الأطفال برومانيا

شاركت جامعة كفر الشيخ بورقتين بحثيتين، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر الذي نظمته الجمعية الأوروبية للأطفال زارعي القوقعة والذي أقيم بمبنى البرلمان الوطني ببوخارست برومانيا.



وقدم الدكتور سعد الزيات أستاذ جراحات الأذن وزراعة القوقعة بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ورقتين بحثيتين في مجال زراعة القوقعة لدى الأطفال، مضمونهما التأكيد على تحسين النتائج وتقليل المضاعفات لدى الأطفال المرشحين لمثل هذه العمليات.



جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي بكفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، قد أجرى العديد من العمليات في زراعة القوقعة وتحسين السمع بواسطة الفريق الجراحي برئاسة الدكتور سعد الزيات، وتحت إشراف، الدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب.

