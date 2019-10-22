بسبب سوء الأحوال الجوية.. قرارات مهمة من سلطة الطيران المدني تهم المسافرين.. فيديو

قال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، إننا توقعنا سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة، وتم إصدار تعليمات واضحة لشركة مصر الطيران بسبب عدم تمكن بعض المسافرين من الوصول في الميعاد المحدد للمطار بسبب الزحام الشديد.



وأضاف الحفني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" قمنا بالاعتذار للركاب المتواجدين داخل المطار وتم تأخير إقلاع بعض الرحلات".



وتابع :" لن يتم تحصيل أي غرامات على التذاكر من الركاب بسبب التأخير وتتحمل شركات الطيران الخاصة والشركة الوطنية مصر الطيران كافة التكاليف، وتم إلغاء كافة الغرامات الخاصة بتحويل أو إلغاء التذاكر".



وعن تواجد تجمعات مياه في إحدى صالات المطار، قال سامح الحفني:" صالة 2 في مطار 1 القديم وهي صالة متواجدة تحت الأرض ونسبة التشغيل بها لا تتعدى 1% من حركة المطار واتخذنا إجراءات احترازية بإغلاق الصالة في الحال بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية".

