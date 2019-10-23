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اقتصاد

التخطيط: القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القطاع الخاص يعد شريكا استراتيجيا في التنمية وتوفير فرص العمل، موضحا أنه يعمل جنبا إلي جنب مع الحكومة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضافت الوزارة في تقرير صادر عنها أن الحكومة تستهدف القضاء علي معدلات الفقر بشكل متعدد بدون الاقتصار علي مستوي الدخل، ولكن بمدي تحسين الخدمات العامة وخصوصا الصحة والتعليم، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

أشارت إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والتى تهدف إلى دعم ومساعدة الفقراء، فضلًا عن العمل على وصول الدعم إلى مستحقيه.
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