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رياضة

دي ماريا يزاحم الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:11 م
آنخيل دي ماريا
آنخيل دي ماريا
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محمد رشاد
صنع آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان، هدفا مبكرًا لفريقه أمام كلوب بروج، ليحقق النجم الأرجنتيني إنجازًا رقميًا جديدًا مع الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن دي ماريا رفع حصيلته بـ3 تمريرات حاسمة لزميليه كيليان مبابي (هدفين) وماورو إيكاردي إلى المساهمة في 22 هدفًا لبي إس جي، في دوري الأبطال، منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2015.

وأوضحت أن دي ماريا سجل 12 هدفًا وصنع 10 لزملائه بالفريق الباريسي، ضمن منافسات دوري الأبطال.

ولفتت إلى أن اللاعب الأرجنتيني يتساوى بهذه الحصيلة مع إدينسون كافاني الذي ساهم في 22 هدفًا خلال نفس الفترة من 2015 إلى 2019.

ويعد كافاني الهداف التاريخي لسان جيرمان بتسجيله 195 هدفًا في 283 مباراة بكل البطولات.

ويجلس المهاجم الأوروجوياني بديلًا في مباراة بي إس جي وكلوب بروج بالجولة الثالثة، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته ما يقرب من 6 أسابيع عن الملاعب.
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