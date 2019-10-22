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تعليم

إدارة بنها التعليمية : غدا يوم عمل رسمي لأعضاء التوجيه والمتابعة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:16 م
إدارة بنها التعليمية
إدارة بنها التعليمية
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ياســـمين بدوي
أعلنت إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية ، أن غدا الاربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019 ، سيكون يوم عمل رسمي لجميع العاملين بديوان عام الادارة .

وشددت ادارة بنها التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه على كل من له خط سير بإحدى المدارس (من اعضاء التوجيه والمتابعة بالادارة التعليمية ) عليه التوجه صباح غد الاربعاء إلى ديوان الإدارة لتعديل خط السير والتوقيع فى دفاتر الإدارة .

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : بناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة "للطلاب " غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه لم يصدر أي قرار بشأن منح اجازة للمعلمين غدا ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن منح اجازات رسمية لموظفي الدولة إلا بقرار من رئاسة الوزراء.

جدير بالذكر أنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
إدارة بنها التعليمية : غدا يوم عمل رسمي لأعضاء التوجيه والمتابعة
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