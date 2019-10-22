مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب.. تعليق ناري من عصام الحضري على تأجيل الدوري

علق عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب الوطني السابق، على إعلان اتحاد الكرة المصري، تأجيل جميع مباريات الدوري المصري حتي الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.





وغرد عصام الحضري، قائلاً‏ "من بعد ما كنا أقوى دوري فى المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري ايتها الروح التى تفتت ارقد فى سلام".





ونالت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، ومنها: "‏‎الله عليك ياحضري" و"‏‎معلش يا وحش افريقيا الكورة فى مصر فى ذمة الله" و "‏‎عاش يا كابتن عندك حق".





وأعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباريات الدوري المصري حتي الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية 23 عاما بعد أزمة لقاء القمة وإصرار الأهلي على عدم خوض أي مباراة في الدوري المصري وبعد تدخل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى لإنهاء الأزمة تقرر إقامة مباراة القمة في الأسبوع الأول من الدوري الثاني من الدوري المصري.



