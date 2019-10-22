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رياضة

تسريبات تكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:19 م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
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أحمد هاني
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019.

وكشفت المجلة الفرنسية عن أسماء أول خمسة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، والتي لم تشهد تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكشفت تقارير صحفية أن المرشح للتتويج بالكرة الذهبية للعام الحالي، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، والتي يدخل من ضمنهم النجم المصري محمد صلاح .

ويتنافس محمد صلاح مع ستة لاعبين من صفوف ليفربول أبرزهم ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من صفوف مانشستر سيتي.
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