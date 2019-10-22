عقب جوائز الجونة.. حضور للسينما السودانية بـ أيام قرطاج السينمائية

تسجل السينما السودانية حضورها بالدورة الـ30 من أيام قرطاج السينمائية والتى تنطلق يوم 26 من اكتوبر الجارى (دورة نجيب عياد)، حيث يشارك فيلم "ستموت فى العشرين" ضمن فعاليات مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "حديث عن الأشجار" ضمن المسابقة الوثائقية.



وحصد الفيلم السودانى ستموت فى العشرين على جائزة أفضل فيلم روائى طويل بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، بعد حصوله على جائزة أسد المستقبل بمهرجان فينيسيا الأخير، وعرضه بمهرجان تورونتو السينمائى الدولى الأخير.



الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.



وفيلم "الحديث عن الأشجار" للمخرج السودانى صهيب قسم البارى سبق وعرض بمهرجان برلين وحصد جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقى الطويل.



تتبع المخرج صهيب قسم البارى من خلال فيلمه مغامرة أربعة من قدامى السينمائيين السودانيين لإعادة تأهيل وتشغيل دار عرض سينمائى فى بلد اختفت فيه كل مقومات صناعة السينما منذ ثلاثة عقود.



وتدور أحداث الفيلم فى عام 2015 حين يقرر الرباعى إبراهيم شداد ومنار الحلو وسليمان إبراهيم والطيب مهدي، أعضاء جماعة الفيلم السوداني، الذين يجولون قرى السودان لنشر الثقافة السينمائية، أن يعيدوا تأهيل دار عرض سينمائى لإعادة الجمهور إلى السينما، ويصطدم مسعى المخرجين الأربعة بتعنت السلطات والقبضة المحكمة للأمن على كل نشاط ثقافى أو فنى.

