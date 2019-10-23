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برلمان

أبو زيد: الدولار ينخفض لـ16 جنيها حال الحفاظ على زيادة إيرادات الدولة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:17 ص
اسعار الدولار
اسعار الدولار
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أسامة علي
قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية: إن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوياته منذ 2016 خلال تعاملات أمس يأتى نتيجة تراجع معدلات التضخم. 

وتابع مصطفى أبو زيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أضف إلى ذلك زيادة حجم الاحتياطى الأجنبى لـ45 مليار جنيه لدى البنك المركزى، إثر الإجراءات المالية التى اتخذها البنك وكذا النشاط الملحوظ للمصادر الدولارية بالدولة، مشير إلى أن وصول الاحتياطى لـ45 أدى وجود سيولة دولارية فى البنوك أكثر من الطلب عليه.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه يمكن ان ينخفض سعر الدولار الـ16 جنيها مع بداية 2020، حال الحفاظ على زيادة إيرادات الدولة وزيادة نمو الإنتاج الذى يساهم فى ارتفاع حجم الاحتياطى بالاضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يشار إلى أن الدولار هوى في تعاملات نهاية امس الثلاثاء بمعدل قرشين علي الأقل رغم ارتفاعه أمس، ليصل أدني سعر صرف له بقيمة 16.13 جنيه.

ووصل سعر صرف الدولار أدنى قيمة له بالبنك التجاري الدولي مسجلا 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ببنكي قناة السويس و الإسكندرية نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي، مصر، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية، اتش اس بي سي، بلوم، المصرف العربي الدولي،عودة، التنمية الصناعية" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار ببنوك " البركة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المشرق، سايب، المصري لتنمية الصادرات" نحو 16.16 جنيه لشراء و 16.26 جنيه للبيع.

بلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.
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