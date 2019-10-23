مشادة على الهواء بين مؤسس تأهيل المطلقات ومتحدث تمرد ضد قانون الأسرة.. فيديو

وقعت مشادة كلامية على الهواء في برنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على قناة «تن» بين نجلاء عياد مؤسس مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات، وطارق الجارحي المتحدث باسم «تمرد» ضد قانون الأسرة.





وقالت مؤسس مبادرة "بداية جديدة لتأهيل المطلقات" إن هدف المبادرة هو تحسين العلاقة بين الزوج والزوجة جيدة وسوية بعد الطلاق، حتى لا تؤثر على الحالة النفسية للأبناء، بعيدة عن التراشق بعد الانفصال، مطالبة بزيادة النفقة التي يدفعها الزوج وتشديد عقوبة الحبس.



