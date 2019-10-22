لو عربيتك غرقت في مياه الأمطار.. نصائح هامة لإنقاذها والحفاظ عليها



- فك ضفيرة الكهرباء بأكملها وغسل كافة "الفيش" بمياه مقطرة ثم هواء مضغوط ومنظف الكترونيات

- فك العدادات والكاسيت والشاشات وكافة الحساسات وتنظيفها

- تنظيف مجري الزجاج والكوالين وتنظيفها بـ DW 40

- فك كمبيوتر السيارة والكنترول وغسل البورد بماء مقطر ثم تنشيفها بـ خرطوم هواء ساخن

- تغيير كافة فلاتر السيارة

- تغيير البوجيهات وكافة سلوكها

- تغيير زيت السيارة

- تنظيف البوابة وغرف الحريق بمنظف "كربراتير" قم بـ WD 40 ثم خرطوم الهواء

- فك الدينامو والمارش واجراء صيانة لهما

- صيانة للتكييف وتغيير سيور السيارة بالكامل

- وقبل اعادة كل شيء يجب التأكد من تجفيف كل قطع السيارة

- فحص السيارة ومعالجة البارومة اذا وجدت

- بعد توصيل الكنترول يجب فتح الكونتاك وقراءة بيانات السيارة والاعطال

- بعد ذلك يجب وضع السيارة على جهاز كمبيوتر وقراءة أعطالها

ينشر موقع صدى البلد نصائح هامة للتصرف في حالة غرق السيارات بمياه الأمطار.وتتلخص الخطوات المفروض اتباعها مع السيارات الغارقة في مياه الامطار في 3 عناصر، في حالة تحرك السيارة، وفي حالة الانتظار، وفي حالة غرق السيارة بالكامل.- في حالة ظهور بركة مياه امامك الأصح الرجوع وعدم استكمال الطريق.- اذا لم يكن هناك طريق آخر يجب الدخول الي المياه بكل بطء مع انارة الشبورة والانتظار، وذلك لتبريد الاجزاء الساخنة من العفشة والموتور تدريجيا وكذلك عدم رفع مستوي المياه بسرعة الي الاجزاء العليا مع السرعة مما يتسبب في عطل السيارة.- عدم السير في منتصف الطريق.- السير حتي وصول المياه لأسفل الباب فقط.- بعد الخروج يجب رفع السيارة في محطة صيانة ورش كافة المفصلات بالسولار او الزيت.- يجب رفع السيارة لمكان مرتفع، في اي مكان اخر.- إذا كانت المياه ستغمرها في اي حال، يجب رفع البطارية او فصل الكابلات عنها.- فصل البطارية واخراجها من السيارة- عدم محاولة تشغيل الموتور- السيارة المانويل "أنزل فرامل اليد ومور الغيار وحركها على ونش"- السيارة اوتوماتيك "جنب عصا الفتيس في مكان اسمه release ترفعه وتدخل مفك عادة او مفتاحا وتحرك العصا لوضع الـ N ومن ثم ترفعها على ونش"- فك صالون السيارة بأكمله "كراسي ودواسات وفيبر العتب والقوائم وفرش الابواب والتابلوه والمفاتيح، ودرج التابلوه، واخراجهم.- غسل السيارة والموتور والفرش والدواسات بالماء والمنظف ثم بماء لازالة املاح مياه الامطار- استخدام خرطوم هواء بضغط عال لتجفيف السيارة من الداخل وترك الصالون والاجزاء الاخري في مكان مشمس او جيد التهوية لمدة اسبوع