اهم الاخبار .. المطار يكشف حقيقة غرق الصالات بمياه الأمطار.. والخارجية تستنكر تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والملفات الهامة، نستعرضها من خلال التقرير التالي:
شركة ميناء القاهرة الجوي تكشف حقيقة فيديو غرق صالات المطار بمياه الأمطار
في اهم الاخبار.. أوضح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الفيديو الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تراكم مياه الأمطار داخل احدي صالات السفر بمطار القاهرة خاص بصالة رقم ٢ بمبني الركاب رقم ١ الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبني الركاب رقم ١ و تقوم بها شركة فرنسية.. للمزيد اضغط هنا
إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة
وجاء بـ اهم الاخبار أن مصر أعربت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، والتى تم تناقلها اعلاميا والتى إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالًا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية.. للمزيد اضغط هنا
المياه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة.. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور
كما جاء بـ اهم الاخبار .. شهدت مدينة العبور حالة من الاستياء بين السكان بسبب تقاعس جهاز المدينة عن متابعة شوارع المدينة التى غرقت بمياه الامطار وأغرقت عدة شوارع دون تحرك وانقطاع الكهرباء عن المنازل.. للمزيد اضغط هنا
بالصور.. نفق العروبة يغرق فى "شبر ميه".. ومرور القاهرة تغلقه لحين شفط المياه
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الإدارة العامة لمرور القاهرة أغلقت نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، بعد غرقه في مياه الأمطار، ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه.. للمزيد اضغط هنا
بعد دفاعه عن حمو بيكا .. تأجيل حفلة تامر عاشور
وفي اهم الاخبار أنه بعد ساعات من المشاورات قرر منظمو حفل الفنان تامر عاشور، الذى كان مقررا إقامته بعد غد الجمعة، بأحد النوادى على طريق المطار، تأجيله إلى يوم 8 نوفمبر المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة وأنه متوقع استمرار هطول الأمطار حتى الجمعة المقبل.. للمزيد اضغط هنا
إلهام شاهين: أبدأ حظر تجول منتصف نوفمبر القادم
وجاء بـ اهم الاخبار أن الفنانة إلهام شاهين أكدت أنه من المقرر أن تبدأ تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول" منتصف نوفمبر القادم.. للمزيد اضغط هنا
رئيس مجلس النواب ينفي تغيير اسم مدينة زويل .. شاهد
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الإعلامي مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب كشف حقيقة تغيير اسم مدينة زويل الي مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. للمزيد اضغط هنا
التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط
كما جاء بـ اهم الاخبار .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أن القرار الخاص بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) هو قرار يخص الطلاب فقط.. للمزيد اضغط هنا
جمارك بورسعيد تحبط 4 محاولات تهريب ملابس وشنط بـ 245 ألف جنيه.. صور
وفي اهم الاخبار .. أحبطت إدارة منافذ جمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن، 4 محاولات لتهريب كميات من الملابس والشنط قادمة من الصين داخل سيارة نقل بقيمة بلغت 245.21 ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا
مصر للطيران تعفي مسافري رحلات اليوم من غرامات تغيير الحجز
كما جاء بـ أهم الاخبار أن مصر للطيران، قررت إعفاء عملائها المسافرين علي رحلاتها مساء اليوم التي شهدت تأخيرا من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز، لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار، بسبب سوق الأحوال الجوية.. للمزيد اضغط هنا
بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى
كذلك في اهم الاخبار أنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.. للمزيد اضغط هنا
شركة ميناء القاهرة الجوي تكشف حقيقة فيديو غرق صالات المطار بمياه الأمطار
في اهم الاخبار.. أوضح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الفيديو الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تراكم مياه الأمطار داخل احدي صالات السفر بمطار القاهرة خاص بصالة رقم ٢ بمبني الركاب رقم ١ الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبني الركاب رقم ١ و تقوم بها شركة فرنسية.. للمزيد اضغط هنا
إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة
وجاء بـ اهم الاخبار أن مصر أعربت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، والتى تم تناقلها اعلاميا والتى إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالًا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية.. للمزيد اضغط هنا
المياه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة.. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور
كما جاء بـ اهم الاخبار .. شهدت مدينة العبور حالة من الاستياء بين السكان بسبب تقاعس جهاز المدينة عن متابعة شوارع المدينة التى غرقت بمياه الامطار وأغرقت عدة شوارع دون تحرك وانقطاع الكهرباء عن المنازل.. للمزيد اضغط هنا
بالصور.. نفق العروبة يغرق فى "شبر ميه".. ومرور القاهرة تغلقه لحين شفط المياه
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الإدارة العامة لمرور القاهرة أغلقت نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، بعد غرقه في مياه الأمطار، ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه.. للمزيد اضغط هنا
بعد دفاعه عن حمو بيكا .. تأجيل حفلة تامر عاشور
وفي اهم الاخبار أنه بعد ساعات من المشاورات قرر منظمو حفل الفنان تامر عاشور، الذى كان مقررا إقامته بعد غد الجمعة، بأحد النوادى على طريق المطار، تأجيله إلى يوم 8 نوفمبر المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة وأنه متوقع استمرار هطول الأمطار حتى الجمعة المقبل.. للمزيد اضغط هنا
إلهام شاهين: أبدأ حظر تجول منتصف نوفمبر القادم
وجاء بـ اهم الاخبار أن الفنانة إلهام شاهين أكدت أنه من المقرر أن تبدأ تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول" منتصف نوفمبر القادم.. للمزيد اضغط هنا
رئيس مجلس النواب ينفي تغيير اسم مدينة زويل .. شاهد
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الإعلامي مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب كشف حقيقة تغيير اسم مدينة زويل الي مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. للمزيد اضغط هنا
التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط
كما جاء بـ اهم الاخبار .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أن القرار الخاص بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) هو قرار يخص الطلاب فقط.. للمزيد اضغط هنا
جمارك بورسعيد تحبط 4 محاولات تهريب ملابس وشنط بـ 245 ألف جنيه.. صور
وفي اهم الاخبار .. أحبطت إدارة منافذ جمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن، 4 محاولات لتهريب كميات من الملابس والشنط قادمة من الصين داخل سيارة نقل بقيمة بلغت 245.21 ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا
مصر للطيران تعفي مسافري رحلات اليوم من غرامات تغيير الحجز
كما جاء بـ أهم الاخبار أن مصر للطيران، قررت إعفاء عملائها المسافرين علي رحلاتها مساء اليوم التي شهدت تأخيرا من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز، لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار، بسبب سوق الأحوال الجوية.. للمزيد اضغط هنا
بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى
كذلك في اهم الاخبار أنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.. للمزيد اضغط هنا