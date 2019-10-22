أسباب خروج محمد فوزي وعماد حمدي من معسكر الإسماعيلي لمباراة الجزيرة الإماراتي

تفاجأ الشارع الإسمعلاوي منذ قليل بخبر استبعاد الثنائي عماد حمدي و الحارس محمد فوزي من معسكر الفريق لمباراة الجزيرة الإماراتي، بعد مشادة قوية بين فوزي وبين صبري المنياوي مدير الكرة للفريق.



ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام غدا الأربعاء علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من البطولة العربية.



وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : " أولا محمد فوزي لم يخرج من المعسكر بإرادته، محمد تلقي خبر خروجه وعدم خوضه مران اليوم من المدير الفني بنفسه وقال له نصا أنه في الأساس ليس في حساباته في مباراة الغد كأساسي".



وتابع المصدر تصريحاته الخاصة : " السبب في استبعاد محمد فوزي هو أنه ذهب يستأذن أمس من صبري المنياوي للذهاب إلي منزله للاطمئنان على زوجته التي كانت في المنزل بمفردها فرفض المنياوي فمع إلحاح من الحارس علي المنياوي فسكت مدير الكرة قليلا لحظة دخول المدير الفني عليهم فوقف فوزي بعضا من الوقت ثم ذهب لمنزله اعتقادا منه أن سكوت صبري كان موافقة علي إذنه ثم جاء اليوم للنزول إلي التمرين فقال له المدير الفني انت وعماد حمدي بره التمرين".



واستكمل المصدر تصريحاته :" حاول فوزي معرفة الأسباب أو أنه يوضح له ماحدث مع صبري، المدرب قال له أنه في الأساس لن يبدأ غدا في المباراة وطلب منهم الخروج خارج المعسكر ".