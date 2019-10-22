Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسباب خروج محمد فوزي وعماد حمدي من معسكر الإسماعيلي لمباراة الجزيرة الإماراتي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:50 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
Advertisements
حبيبة معتز
تفاجأ الشارع الإسمعلاوي منذ قليل بخبر استبعاد الثنائي عماد حمدي و الحارس محمد فوزي من معسكر الفريق لمباراة الجزيرة الإماراتي، بعد مشادة قوية بين فوزي وبين صبري المنياوي مدير الكرة للفريق.

ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام غدا الأربعاء علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من البطولة العربية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : " أولا محمد فوزي لم يخرج من المعسكر بإرادته، محمد تلقي خبر خروجه وعدم خوضه مران اليوم من المدير الفني بنفسه وقال له نصا أنه في الأساس ليس في حساباته في مباراة الغد كأساسي".

وتابع المصدر تصريحاته الخاصة : " السبب في استبعاد محمد فوزي هو أنه ذهب يستأذن أمس من صبري المنياوي للذهاب إلي منزله للاطمئنان على زوجته التي كانت في المنزل بمفردها فرفض المنياوي فمع إلحاح من الحارس علي المنياوي فسكت مدير الكرة قليلا لحظة دخول المدير الفني عليهم فوقف فوزي بعضا من الوقت ثم ذهب لمنزله اعتقادا منه أن سكوت صبري كان موافقة علي إذنه ثم جاء اليوم للنزول إلي التمرين فقال له المدير الفني انت وعماد حمدي بره التمرين".

واستكمل المصدر تصريحاته :" حاول فوزي معرفة الأسباب أو أنه يوضح له ماحدث مع صبري، المدرب قال له أنه في الأساس لن يبدأ غدا في المباراة وطلب منهم الخروج خارج المعسكر ".
Advertisements

موضوعات متعلقة

صبري المنياوي: معسكر أكتوبر بداية مرحلة جديدة في الإسماعيلي .. فيديو

الإسماعيلي يكشف سبب استبعاد صادق من رحلة تونس

وجيه عبدالحكيم يقود هجوم الإسماعيلي أمام المصري في الدوري

الإسماعيلي يعلن قائمته المبدئية لمباراة الجزيرة الإماراتى

‎رسميا.. نجم الجزيرة الإماراتي خارج مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية

حارس الإسماعيلي يخرج من معسكر الفريق قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

غرق الشوارع بمدينة نصر.. فيديو

شاهد.. مفاجأة خالد مرتجي للمدير الفني للنادي الأهلي

تساقط الثلوج.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأربعاء.. فيديو

أول رد فعل من حسام البدرى بعد تأجيل الدورى

خلوا بالكم.. الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة أشد مما شهدناه اليوم ..فيديو

بعد دفاعه عن حمو بيكا .. تأجيل حفلة تامر عاشور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق