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رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد و جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا بهدف دون رد في شباك مضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة جاء من هجمة منظمة بقيادة إدين هازار الذي توغل إلى منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة للقادم من الخلف توني كروس الذي سددها بسهولة في شباك الحارس موسليرا .

وسيطر ريال مدريد على بداية المباراة، لكن التهديد جاء من أصحاب الأرض من تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فلورين أندوني لكن تصدي لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة .

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلي 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان، صاحب الـ 9 نقاط.

وجاء تشكيل ريال مدريد للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارافخال، فاران، راموس، مارسيلو

خط الوسط : كروس، فالفيردى، كاسيميرو

خط الهجوم : هازارد، بنزيما، رودريجو.
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