خبير سياسي: الثقة بين الرئيس السيسي وبوتين سبب انعقاد القمة الروسية الأفريقية

كشف أشرف كمال رئيس المركز المصري الروسي للدراسات، عن أهمية التعاون المستقبلي بين روسيا وأفريقيا، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت يحمل شقين هما العلاقات المصرية والروسية والعلاقة الثانية العلاقة تتعلق بالعلاقات الروسية الإفريقية.





وأكد أشرف كمال خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» أن الثقة الكبيرة بين الرئيس السيسي و الرئيس بوتين و التفاهم الواضح بين موسكو والقاهرة في عهد الرئيس السيسي فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المجتمع الدولي و إفريقيا خاصة .





وأوضح أشرف كمال أن هناك علاقة قوية تجمع روسيا وإفريقيا ولكنها تواجه عقوبات عندما تسعى أن تطور هذه العلاقات، مشيرًا إلى أن عودة مصر إلى إفريقيا عادت روسيا إلي إفريقيا.





وأشار أشرف كمال إلى أن تراجع في العلاقات بين مصر العلاقات الدول الإفريقية تراجعت في سياسة الخارجية المصرية في العقود السابقة، وعندما عادت مصر إلى إفريقيا في عهد الرئيس السيسي تزامن ذلك إحياء الدور الروسي في إفريقيا.



