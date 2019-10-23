عبد المنعم سعيد: عداء قطر وتركيا على مصر إعلاميا ليس أكثر.. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد مفكر سياسي، إن حرب قطر وتركيا على مصر هي فقط حرب إعلامية ليست أكثر، موضحا أنه لم يتم مهاجمة أي طرف للآخر بقوة مسلحة، مؤكدا أن هناك عداء بين مصر وتركيا وقطر بلا شك وأن جميع مصالح مصر متناقضة معهم.



وأضاف سعيد خلال لقائه التليفزيوني فى "برنامج الحياة" اليوم المذاع على قناة "الحياة"، أن تركيا وقطر يحاولون إفساد الحل السياسي فى ليبيا الذى هو ليس فى صالح مصر، متابعا أنهم يريدون بقاء لبيبا فى وضع متوتر و استمرار تلك الأزمة.



واوضح أن تركيا تحاول التدخل فى أقاليم شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يحتوي على النفط ولكنهم فشلوا فى ذلك، مشيرا إلى أن جميع الحروب التى اشتعلت فى المنطقة لم يستطيع أحد إخمادها إلا بعد فترة طويلة.



وأضاف الدكتور عبدالمنعم، ، أن أزمة نهر النيل يجب حلها فى أقرب ممكن، وأن الحضارة المصرية القديمة قامت على ضفاف نهر النيل، وأن مصر لها حقوق دولية في النيل.