اخبار البرلمان.. الحكومة تغرق في انتقادات النواب بسبب الأمطار.. الدولار يسجل 16 جنيها في هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:





اكدت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،سقوط منزل "بشارع اسوان محطة القهوة فى منشية ناصر" اثر سقوط امطار غزيرة اليوم، مشيرة إلى عدم وقوع اى اصابات بين المواطنيين.





انتقدت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أداء الحكومة بشأن تعاملها مع أزمة سقوط الأمطار وغرق شوارع القاهرة، قائلةً "اللي بتقوله الحكومة غير اللي بيتنفذ".





قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ان العديد من المؤشرات التى لها علاقة بتوفير المصادر الدولارية بمصر تؤكد، انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020، مضيفا أن قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران الى شرم الشيخ يعنى عودة 729 ألف سائح لمصر والسياحة من أهم المصادر الدولارية التى تعتمد عليها الدولة المصرية.





قال النائب بدوى النويشى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كمية الأمطار التى سقطت اليوم غير مقلقة، مضيفا بالنسبة للأماكن المنخفضة كالانفاق وغيرها فطبيعى انا تنحدر المياه اتجاها وترتفع حتى تصل أسقف السيارات.





قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة طرحت 720 ألف وحدة إسكان اجتماعى الفترة الماضية، وجارٍ حاليًا طرح 100 ألف أخرى، مؤكدًا أنه تم الانتهاء إلى بناء 400 ألف وحدة، تم تخصيص 280 ألف وحدة منها للمواطنين حتى الآن.





قاد اللواء خالد عقل، رئيس النزهة، حملة انضباطية مكبرة لرصد مخالفات المطاعم والمحلات والمقاهي، شملت تحرير 9 محاضر لـ9 مطاعم ومحلات ومقاهي شهيرة.





أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه لا يحدد مناقشة أي استجواب من عدمه أو التقدم به من عدمه ولكن هذا حق أصيل للبرلمان، قائلا: "أنا على استعداد تام لمناقشة أي استجواب يقدم من أي نائب".





تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن تعمد تأخير قراءة عداد الكهرباء مما يتسبب فى دخول المواطنين في شرائح أعلى بالمخالفة للقانون.





أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.