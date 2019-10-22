ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد الفوز على جالطة سراي بدوري الأبطال

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا بهدف دون رد في شباك مضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



هدف المباراة جاء من هجمة منظمة بقيادة إدين هازار الذي توغل إلى منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة للقادم من الخلف توني كروس الذي سددها بسهولة في شباك الحارس موسليرا .



وجاء ترتيب المجموعة كالآتي..



