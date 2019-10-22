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رياضة

ترتيب مجموعة مانشيستر سيتي بعد اكتساح أتلانتا بدوري الأبطال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:44 م
مانشيستر سيتي
مانشيستر سيتي
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أحمد هاني
اكتسح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفه أتلانتا الإيطالي بخامسة مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

أحرز اهداف مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو فى الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء، بينما سجل روسلان مالينوفسكي هدف أتلانتا فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أحرز ستيرلينج ثلاثة أهداف "هاتريك" ليعزز من تقدم فريقه.

وجاءت ترتيب مجموعة مانشستر سيتي كالاتي:
ترتيب مجموعة مانشيستر سيتي بعد اكتساح أتلانتا بدوري الأبطال
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