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أخبار العالم

الأكراد يعلنون حصيلة العمليات التي يخوضونها شمال سوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:36 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، حصيلة العمليات العسكرية التي تخوضها بشمال سوريا في مواجهة عملية "نبع السلام" التركية.

وقالت "قسد" في بيان: "إن القوات التركية شنت عددا من الهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع مقاتليها، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار". 

ولفت البيان إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها حاولت التقدم في رأس العين على محور قرى ابوراسين، موركيش، مشرافا، والمناجير، حيث "تصدت قواتنا لهذه الهجمات، وقتلت وأصابت عددا من المرتزقة، فيما تم تدمير آلية مصفحة".

وجاء في البيان، أن "الفصائل الإرهابية حاولت التقدم باتجاه محور عامودا، فتصدت لها "قسد" ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مرتزقا وتدمير آلية مدرعة".

وأضاف أنه على محور طريق تل تمر شن الجيش التركي غارات جوية بالطائرات المسيرة على نقاط تمركز لقوات سوريا الديمقراطية أدت إلى مقتل أحد مقاتليها فيما أصيب 3 آخرون بجروح.

وتابع البيان، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم": "على محور بلدة الدرباسية شن الجيش التركي غارات جوية بالطائرات المسيرة، استهدفت القرى الآهلة بالمدنيين ومواقع لقوات سوريا الديمقراطية في محيط تلك القرى، حيث ألحقت أضرارا مادية بممتلكات السكان كما أدت إلى مقتل أحد مقاتلي "قسد".

وأما في عين عيسى، فقد "حاول الجيش التركي والفصائل الموالية له شن هجوم مدعوم بالمدرعات والمصفحات على قريتي المشيرفة والبربرية"، وفق ما جاء في البيان، وقد تصدت قوات سوريا الديمقراطية لهذه الهجمات، "ما أدى إلى مقتل 2 من عناصرها".

وأضاف البيان، أن "حصيلة اشتباكات هذا اليوم وتصدي قواتنا لمحاولات الجيش التركي بالتقدم، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مرتزقا وتدمير آليتين مدرعتين"، وختم بالقول إن هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل 7 من مقاتلي "قسد" وإصابة 10 آخرين بجروح.
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