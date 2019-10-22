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رياضة

ترتيب مجموعة بايرن ميونخ بعد الفوز على أولمبياكوس بدوري الأبطال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا خلال الشوط الأول داخل ملعب كارايساكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة، حقق بايرن العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بتوقفه عند نقطة واحدة.

وجاء ترتيب مجموعة بايرن ميونخ كالآتي:
ترتيب مجموعة بايرن ميونخ بعد الفوز على أولمبياكوس بدوري الأبطال
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