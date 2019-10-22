شاهد.. ملخص و أهداف جميع مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم

انتهت منذ قيليل أحداث مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا بفوز ريال مدريد و البايرن واكتساح توتنهام للنجم الأحمر.
توتنهام يسحق النجم الأحمر بخماسية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو
سحق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي ضيفه النجم الأحمر الصربي، وانتصر عليه بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على جالطة سراي.. فيديو
حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا بهدف دون رد في شباك مضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على أولمبياكوس و ينتصر خارج أرضه..فيديو
حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا خلال الشوط الأول داخل ملعب كارايساكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
يوفينتوس يقلب تأخره إلى فوز على لوكوموتيف موسكو الروسى فى دوري الأبطال
حقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزًا علي ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسى على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.
هاتريك للجوهرة.. باريس سان جيرمان يكتسح كلوب بورج 5-0 فى دوري الأبطال.. فيديو
اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين ملعب جان برايدال فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي يكتسح أتلانتا 5- 1 في دوري الأبطال .. فيديو
اكتسح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفه أتلانتا الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.
توتنهام يسحق النجم الأحمر بخماسية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو
سحق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي ضيفه النجم الأحمر الصربي، وانتصر عليه بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على جالطة سراي.. فيديو
حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا بهدف دون رد في شباك مضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على أولمبياكوس و ينتصر خارج أرضه..فيديو
حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا خلال الشوط الأول داخل ملعب كارايساكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
يوفينتوس يقلب تأخره إلى فوز على لوكوموتيف موسكو الروسى فى دوري الأبطال
حقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزًا علي ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسى على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.
هاتريك للجوهرة.. باريس سان جيرمان يكتسح كلوب بورج 5-0 فى دوري الأبطال.. فيديو
اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين ملعب جان برايدال فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي يكتسح أتلانتا 5- 1 في دوري الأبطال .. فيديو
اكتسح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفه أتلانتا الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.