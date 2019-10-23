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منوعات

اتفقت مع حبيبها السابق على الزواج.. روسية تقتل شقيقتها بـ 190 طعنة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:49 ص
القاتلة
القاتلة
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مريم صليب
عثرت الشرطة الروسية على جثة فتاة عشرينية في منزل أحد الشباب في مدينة بطرسبرج بعد أن وجدوها مقتولة بطعنات في جميع أجزاء جسدها .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة كثفت التحريات حتى وصلت للقاتل الذي قام بتلك الجريمة البشعة حتى توصلت له بالفعل ولم يصدق المحققون أن شقيقة الضحية هي من قتلتها إلا بعد وجود أكثر من دليل واعترفت المتهمة بنفسها بجريمتها . 

في البداية علمت "كاتريس" البالغة من العمر 26 عاماً أن شقيقتها معجبة بحبيبها السابق، فبدأ الشك والغيرة يراوداها حتى تأكدت أنهما اتفقا على الزواج، فلم تتحمل تلك الصدمة . 

وذهبت كاتريس إلى منزل حبيبها السابق لتحذره، إلا أنها وجدت المفاجأة الكبرى وهي وجود شقيقتها معه بنفس المنزل، فطعنت حبيبها السابق 3 طعنات، وشقيقتها 190 طعنة.
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