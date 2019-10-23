اتفقت مع حبيبها السابق على الزواج.. روسية تقتل شقيقتها بـ 190 طعنة

عثرت الشرطة الروسية على جثة فتاة عشرينية في منزل أحد الشباب في مدينة بطرسبرج بعد أن وجدوها مقتولة بطعنات في جميع أجزاء جسدها .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة كثفت التحريات حتى وصلت للقاتل الذي قام بتلك الجريمة البشعة حتى توصلت له بالفعل ولم يصدق المحققون أن شقيقة الضحية هي من قتلتها إلا بعد وجود أكثر من دليل واعترفت المتهمة بنفسها بجريمتها .





في البداية علمت "كاتريس" البالغة من العمر 26 عاماً أن شقيقتها معجبة بحبيبها السابق، فبدأ الشك والغيرة يراوداها حتى تأكدت أنهما اتفقا على الزواج، فلم تتحمل تلك الصدمة .



