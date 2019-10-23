لسوء الأحوال الجوية.. التعليم توافق على منح معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إجازة غدًا مع الطلاب

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه قد تمت الموافقة رسميًا، على أن يكون غدًا الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2019 إجازة رسمية "استثنائية" للمعلمين والطلاب بمدارس 3 محافظات هي: (القاهرة -الجيزة -القليوبية).





وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب: إن باقى المحافظات الوضع فيها يرجع إلى تقدير السادة المحافظين كل على حسب الوضع في كل محافظة.





وكانت وزارة التربية والتعليم قد قالت في بيانها منذ قليل: بناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة "للطلاب" غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.





وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه لم يصدر أي قرار بشأن منح اجازة للمعلمين غدا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن منح إجازات رسمية لموظفي الدولة إلا بقرار من رئاسة الوزراء.



