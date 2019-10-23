شرط أن تكون مدروسة.. أستاذ إعلام: الحملات الإعلانية الاجتماعية مهمة

قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، أن الحملات الاعلانية الاجتماعية هامة جدا شرط أن تكون مدروسة ومخططة بأسلوب علمي سليم.





وأضافت "عبد المجيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك الحملات لابد أن يبدأ القائمون عليها بتحديد الأهداف وفئات الجمهور المستهدف وخصائص كل فئة، بحيث يتم تحديد الرسائل الاعلامية في ضوء ذلك، واختيار الوسائل الاعلامية المناسبة التي يتعرض لها الجمهور المستهدف فعلا.





وتابعت أنه يجب أيضًا مراعاة المتغيرات الخاصة بذلك مثل مستوى تعليم الجمهور ومستواه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتطور التكنولوجي خاصة دور وسائط الاتصال الاجتماعي والاتصال المباشر.





ونوهت أستاذة الإعلام أنه يجب أستخدم الحملات عدة وسائل ووسائط ويكون لها خطة زمنية وأساليب للتقييم المرحلي الذي يتيح إمكانية تغيير بعض ما هو مخطط ثم التقييم النهائي للتعرف علي مدى نجاح الحملة في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا اختيار وسائل الإقناع المناسبة لكل فئة من فئات الجمهور، واختيار الأسلوب والمستوى اللغوي المناسب لهم.



