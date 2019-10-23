حب الوطن: السيسي وبوتين يقودان قمة روسيا أفريقيا لمجالات استثمارية جديدة

أكد ائتلاف حب الوطن، أن قمة (روسيا_أفريقيا) الأولى، برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، التي تبدأ اليوم بمدينة سوتشي الروسية، و تستمر لمدة يومين، تعد فرصة ذهبية لفتح مجالات جديدة للاستثمار و تبادل الاستثمارات بين القارة السمراء و روسيا الاتحادية.





من جهته، قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، في بيان صادر عن الائتلاف، اليوم، أن قمة سوتشي هي القمة الدولية السابعة التي يشارك فيها و يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، مما يؤكد دور مصر الرائد، في قيادة أفريقيا، نحو الانفتاح على العالم.



