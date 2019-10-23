حب الوطن: السيسي وبوتين يقودان قمة روسيا أفريقيا لمجالات استثمارية جديدة

أكد ائتلاف حب الوطن، أن قمة (روسيا_أفريقيا) الأولى، برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، التي تبدأ اليوم بمدينة سوتشي الروسية، و تستمر لمدة يومين، تعد فرصة ذهبية لفتح مجالات جديدة للاستثمار و تبادل الاستثمارات بين القارة السمراء و روسيا الاتحادية.
من جهته، قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، في بيان صادر عن الائتلاف، اليوم، أن قمة سوتشي هي القمة الدولية السابعة التي يشارك فيها و يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، مما يؤكد دور مصر الرائد، في قيادة أفريقيا، نحو الانفتاح على العالم.
وأضاف أسامة عقبي، أن نجاح الرئيس السيسي في قيادة قمة اليوم بجانب الرئيس بوتين، و حضور 40 زعيما أفريقيا، و أكثر من 300 رجل أعمال روسي و افريقي، يعني الاندماج المتزايد لأفريقيا في النظام المالي العالمي الجديد، و فتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير.