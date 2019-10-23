وليد جنبلاط: إسقاط النظام من خلال الانتخابات.. والرئيس عون صامت

قال وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان إن استقالة حكومة سعد الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة.





وأضاف وليد جنبلاط، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز "سنستمر في محاولات الإصلاح من داخل الحكومة"، موضحا أن إسقاط النظام يجري من خلال الانتخابات.





وأوضح وليد جنبلاط "لا بد من حكومة واضحة تأتي من خلال انتخابات جديدة.. نحن ضد بيع القطاع العام والخصخصة وندعو سعد الحريري إلى إعادة النظر في كل هذه الخيارات".





وطالب وليد جنبلاط بتعديل وزاري للتخلص من "الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد"، وأضاف "رئيس الجمهورية ميشال عون صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل الذي خرب البلاد والعباد".



