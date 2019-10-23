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أخبار العالم

وليد جنبلاط: إسقاط النظام من خلال الانتخابات.. والرئيس عون صامت

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط
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رحيم يسري
قال وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان إن استقالة حكومة سعد الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة.

وأضاف وليد جنبلاط، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز "سنستمر في محاولات الإصلاح من داخل الحكومة"، موضحا أن إسقاط النظام يجري من خلال الانتخابات.

وأوضح وليد جنبلاط "لا بد من حكومة واضحة تأتي من خلال انتخابات جديدة.. نحن ضد بيع القطاع العام والخصخصة وندعو سعد الحريري إلى إعادة النظر في كل هذه الخيارات".

وطالب وليد جنبلاط بتعديل وزاري للتخلص من "الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد"، وأضاف "رئيس الجمهورية ميشال عون صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل الذي خرب البلاد والعباد".

وأكمل وليد جنبلاط "لا زلنا نتحاور من منطلق الحرص على الاستقرار"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يشتري الوقت.
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