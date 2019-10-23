اخبار التوك شو: الأرصاد تحذر المصريين.. السيول والأمطار اليوم أسوأ من الأمس.. محافظة القاهرة: 30 شفاطاً تسحب المياه من نفق العروبة

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





قال أحمد عطا الباحث في شئون الحركات والجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت حادث محمود البنا وكلفت عناصرها في 3 محافظات للتحرك واستغلال القضية من أجل إثارة الفوضى.





وأضاف أحمد عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن خطة جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة حتى يناير 2020، وهناك تكليف بتكثيف نشر تغريدات على صفحات إلكترونية على مواقع التواصل لنشر أكاذيب وشائعات ضد مصر مثلما حدث في قضية حادث محمود البنا .





قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت جميع الجهات في الدولة من الأمطار الغزيرة والسيول، موضحا أنها طالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أثر هذه السيول.





وأكد عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي"، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بدأت أمس الاثنين وتنتهي الجمعة القادمة، لافتا إلى أن الوضع غدا بالنسبة للسيول والأمطار أسوأ من اليوم.





قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن الأمطار سقطت بغزارة بمنطقة صلاح سالم ونفق العروبة، مضيفًا "كانت في ساعة الذروة؛ ما أدى إلى زحام شديد وجميع أجهزة شفط المياه موجودة في الشارع، ومحافظ القاهرة يتابع عملية شفط مياه الأمطار".





وأضاف إبراهيم عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "30 شفاطا تعمل بنفق العروبة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى".





قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سوء الأحوال الجوية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.





أضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فرق الطوارئ منتشرة على مستوى الجمهورية وبعض الأماكن كان بها غمر بمياه الأمطار بما يعوق توجه الطواريء إليها، وانقطاعات التيار الكهربائي لا تستمر لفترات طويلة .





رض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو منذ عام 2011 يؤكد وضع حجر أساس سد النهضة وليس كما يروج الخونة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "في 2 أبريل 2011 رئيس وزراء إثيوبيا السابق مليس زيناوي وضع حجر أساس بناء سد النهضة وحجر الأساس لم يوضع في 2014 كما يروج الخونة والمتآمرين".





قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا بين الوزارة والمحافظين للاستعداد لاستقبال الأمطار، والتغيرات الجوية التي ستتعرض لها البلاد.





وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه منذ أسبوعين تم المرور على معظم المحافظات، لمعرفة الاستعدادات لاستقبال السيول والأمطار.





قال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، إننا توقعنا سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة، وتم إصدار تعليمات واضحة لشركة مصر الطيران بسبب عدم تمكن بعض المسافرين من الوصول في الميعاد المحدد للمطار بسبب الزحام الشديد.



