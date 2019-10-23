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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

مواطنة مناشدة الإسكان: لا نجد مكانا نعيش فيه وصاحب «الأوضة» يهددنا بالطرد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة شيماء محمد أمين، البالغة من العمر ٣٨ سنة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من صاحب الغرفة التى تسكن فيها، والذى يحاول طردها.

وتقول فى رسالتها: "نعيش أنا وزوجى وأولادنا الثلاثة في أوضة واحدة، وصاحب الأوضة عاوز يخرجنا منها عشان عاوز يعملها مخزن، ولا نجد مكانا نعيش فيه".

وأضافت: "بسأل الله دائما وأبدًا، إنه يسترها عليا دنيا وآخرة، ونفسى وزارة الإسكان توفر لى وحدة سكنية كمواطنة مصرية وده من حقي".

للتواصل مع الحالة ٠١٠١٥٢١٨٦٩٥

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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