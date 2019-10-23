مواطنة مناشدة الإسكان: لا نجد مكانا نعيش فيه وصاحب «الأوضة» يهددنا بالطرد

شكت المواطنة شيماء محمد أمين، البالغة من العمر ٣٨ سنة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من صاحب الغرفة التى تسكن فيها، والذى يحاول طردها.



وتقول فى رسالتها: "نعيش أنا وزوجى وأولادنا الثلاثة في أوضة واحدة، وصاحب الأوضة عاوز يخرجنا منها عشان عاوز يعملها مخزن، ولا نجد مكانا نعيش فيه".



وأضافت: "بسأل الله دائما وأبدًا، إنه يسترها عليا دنيا وآخرة، ونفسى وزارة الإسكان توفر لى وحدة سكنية كمواطنة مصرية وده من حقي".



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