رئيس المحكمة الدستورية: مصر أول دولة عربية تطبق نظام الرقابة على دستورية القوانين

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تعد من أوائل دول العالم، وأول دولة عربية تطبق نظام القضاء الدستوري المصري.





وأضاف المستشار سعيد مرعي، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية «ON E» أن مصر أول دولة عربية تطبق نظام الرقابة على دستورية القوانين.





وأوضح المستشار سعيد مرعي، أن المكانة التي وصلت اليها المحكمة الدستورية العليا والترتيب المتقدم على مستوى العالم، لم تصل له من فراغ، فالظروف التي تم توفيرها إليها هي من ساعدت على ذلك.



