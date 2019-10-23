تهاجمنا .. سكان مساكن المظلوم في الشرابية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

شكا المواطن أحمد سويلم، من سكان مساكن المظلوم الجديدة بالشرابية،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة .



وقال فى رسالته : الكلاب تسبب الإزعاج المستمر للمواطنين حيث هاجم كلبان الأطفال، وتم عمل شكوى عن طريق الحى ومحافظة القاهرة ولا يوجد حل حتى الآن.



وأضاف : انتشار الكلاب وتكاثرها بشكل كبير ترتب عليه الإزعاج للمواطنين والذعر للأطفال خاصة أثناء ذهابهم للمدرسة فى الصباح الباكر.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

